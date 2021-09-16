«Сам алый, сахарный…» Как выбрать правильный арбуз

«Сам алый, сахарный…» Как выбрать правильный арбуз
Не стоит долго хранить арбуз после разреза. Фото: unsplash

О признаках спелого и сладкого арбуза рассказали в Роспотребнадзоре. Рекомендации по выбору размещены на официальном портале ведомства.

На что надо обратить внимание при выборе в первую очередь?

У зрелого арбуза должен быть целостный покров, яркий и контрастный цвет корки. Вполне естественно, если на боку у него светлое пятно, оно должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Это место, которое отлежал арбуз. Но если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый.

Как выбирать арбуз по звуку?

Хороший арбуз при ударе ладонью вибрирует. Усик и плодоножка у него сухие, мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета.

Где покупать?

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что покупать арбузы нужно в магазине или специально оборудованных для этого местах, которые должны быть огорожены и находиться под навесом. Арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле. Также продавцы обязаны иметь личные медицинские книжки, работать в чистой санитарной одежде, соблюдать правила личной гигиены.

Внимание, опасность!

Нельзя покупать арбузы вдоль дорог. В таких местах реализовывают те из них, которые не прошли необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Разрезанные арбузы и дыни должны храниться только в холодильнике.

Нельзя есть арбуз с кислым запахом: это значит, что он начал портиться. Насторожить должны интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком цвет мякоти, а также желтый оттенок волокон, идущих от сердцевины к корке. Это может говорить о наличии нитратов. Однако достоверно определить их можно только лабораторным методом.

Обязательно мыть арбуз перед тем, как разрезать и начать употреблять в пищу. Одной из причин недавнего смертельного отравления в Москве – попавшие на поверхность арбуза вещества для дезинсекции, которые применялись для обработки магазина.

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