Опубликованы результаты экспертизы арбуза, которым отправилась семья

Опубликованы результаты экспертизы арбуза, которым отправилась семья
На арбуз попало ядовитое вещество. Фото: pixabay.com

Специалисты нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о результатах экспертизы арбуза, которым отправилась семья. Об этом сегодня, 13 сентября, пишут РИА Новости.

В арбузах нашли следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых. По предварительным данным, его использовали для дезинфекции в магазине «Магнит». Что касается проб воздуха и воды разводящей сети дома, то с ними все в порядке. Так что риски для жителей дома отсутствуют.

Напоминаем, что об отравлении арбузом стало известно несколько дней назад. В результате инцидента погибли пожилая женщина и внучка. Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются. Также СМИ писали и о других потерпевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отравившиеся арбузом бабушка и внучка могли умереть из-за химикатов. После случившегося в торговой сети инициировали внутреннее расследование и сняли с продажи всю партию арбузов до выяснения причин отравления и гибели москвичек.

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