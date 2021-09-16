Финляндия продлевает ограничения на въезд россиян до 10 октября

Финляндия продлевает ограничения на въезд россиян до 10 октября
Не исключено, что ограничения после 10 октября власти Финляндии вновь продлят. Фото: pixabay.com

Ограничения не перестают действовать в связи с тем, что ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров страны, правительство Финляндии вновь продлило ограничения на въезд россиян до 10 октября .

«Пандемия продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока ещё считаются недостаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения всё ещё существует», — передают власти Финляндии.

В настоящий момент в страну могут попасть некоторые россияне. Это касается дипломатов, студентов ВУЗов Финляндии, а также людей, отправляющимся в страну к родственникам.

Помимо этого, въехать в Финляндию можно и тем, кто владеет недвижимостью на финской территории. Сюда же относятся и родственники обладателей квартир или домов.

Туристические поездки в Финляндию остаются недоступными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии вакцину от коронавируса испытают на малышах.

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