Финляндия продлевает ограничения на въезд россиян до 10 октября

Ограничения не перестают действовать в связи с тем, что ситуация с коронавирусом остается напряженной.
Как сообщает пресс-служба кабинета министров страны, правительство Финляндии вновь продлило ограничения на въезд россиян до 10 октября .
«Пандемия продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока ещё считаются недостаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения всё ещё существует», — передают власти Финляндии.
В настоящий момент в страну могут попасть некоторые россияне. Это касается дипломатов, студентов ВУЗов Финляндии, а также людей, отправляющимся в страну к родственникам.
Помимо этого, въехать в Финляндию можно и тем, кто владеет недвижимостью на финской территории. Сюда же относятся и родственники обладателей квартир или домов.
Туристические поездки в Финляндию остаются недоступными.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии вакцину от коронавируса испытают на малышах.