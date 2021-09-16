Как осьминог: «Лада» залетела на разделительный поребрик на Свердловской

Как осьминог: &#171;Лада&#187; залетела на разделительный поребрик на Свердловской
На Свердловской набережной заметили "Ладу" на поребрике. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Калининском районе Петербурга легковушка в результате дорожно-транспортного происшествия забралась на разделительный поребрик.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 16 сентября.

Так, в Калининском районе на Свердловской набережной «Лада»оказалась припаркована на поребрике между полосами движения.

В настоящий момент неизвестно, пострадал ли при такой маневре водитель. Карет скорой медицинской помощи поблизости не видно, также как и сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга легковой автомобиль потерял колесо после ДТП с другой машиной. Произошло все 12 сентября у Мартыновского сквера на Парашютной улице.

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