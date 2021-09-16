Гештальт-терапия – что это такое

В отличие от психоанализа, которое изучает бессознательное пациента, в центре внимания гештальт-терапии – самоосознание клиента. Давайте разбираться, что такое гештальт-терапия простыми словами.

Как закрыть гештальт

Одна из главных функций терапии в гештальте — выведение клиента на осознавание своих истинных потребностей. Классический пример. Девушка борется с лишним весом, соблюдает жесткую диету, потом срывается, корит себя за это. В ходе терапии выясняется, что срывы происходят после ссор с бабушкой, которая во многих важных моментах внучку не поддерживает. В процессе терапии формируется истинные потребности (в поддержке и одобрении) и приходит осознание, каким образом ей надо решать проблему.

Соответственно, «закрыть гештальт» — завершить болезненную ситуацию или отделаться от навязчивых мыслей.

Техники гештальт-терапии

Их также называют играми. Происходит это примерно так. Психотерапевт предлагает пациенту выполнить разнообразные действия или проиграть сценарии, которые срезонируют с наиболее значимыми переживаниями. Игры предоставляют возможность экспериментировать с самим собой и другими участниками группы. В процессе игр пациенты «примеряют» различные роли, входят в разные образы.

Одна из самых известных техник называется «метод пустого стула». Пациенту предлагается представить, что на пустом стуле рядом сидит какой-то важный для него человек или даже он сам. Ему предлагают поговорить с собеседником. Терапевт находится рядом и внимательно наблюдает за тем, как проявляет себя клиент, задает вопросы, предлагает поделиться наблюдениями.

Еще одна известная гештальт-игра (можно встретить название — метод гештальт-терапии) называется выявление противоположного. Она основана на том, что часто явное поведение пациента часто носит характер защиты. Для осознания пациентом скрытых противоречивых потребностей ему предлагается разыграть непривычную для себя роль. Например, милой приветливой девушке предложили в группе предстать в виде высокомерной, крайне эгоистичной особы с неприятными манерами. Ощущения, которые рождаются в ходе такой игры, часто открывают стороны личности, которые прежде люди скрывали и не принимали в самих себе.

В чем причина такой популярности гештальт-терапии

Пациенты ценят ее за естественность контакта клиента и терапевта: обоим предложено стремиться к тому, чтобы быть самим собой. А еще – особое внимание к процессу взаимодействия: обостренное осознавание процесса «здесь и теперь».

Большое внимание уделяется также развитию независимости личности — умению следовать своим собственным мечтам, а не потребностям других людей. А в современном мире это действительно большая ценность.