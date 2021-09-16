В Петербурге забывчивая пенсионерка пошла гулять и не вернулась

Телефон пожилой женщины выключен, на связь она не выходит.
В Санкт-Петербурге сегодня, 16 сентября, пропала пенсионерка с начальной стадией деменции. Женщина не выходит на связь уже несколько часов. Об этом рассказали ее родственники в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Пожилая женщина вышла на прогулку в районе проспекта Культуры. Близкие пенсионерки отмечают, что обычно она ходит рядом с домом, либо отправляется к станциям метро «Гражданский проспект» или «Проспект Просвещения».
С ней невозможно связаться, так как телефон выключен. Он мог разрядиться.
«Приметы: маленький рост-155см, худощавая, в коричневых осенних туфлях, темно-зелёное длинное пальто, черная вязаная шапка. Всегда ходит в маске черной мягкой»,
— описывают женщину.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти пенсионер потерялся в лесу и чуть не замерз.