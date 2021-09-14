В Ленобласти пенсионер потерялся в лесу и чуть не замерз

Мужчина застал резкое похолодание до плюс четырех градусов.

В Волховском районе в ночь на 14 сентября в лесу нашли 75-летнего пенсионера. Мужчина, к счастью, не пострадал, несмотря на резкое похолодание. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Известно, что пенсионер отправился в лес недалеко от деревни Черноушево. В какой-то момент он понял, что не знает, как вернуться домой и позвонил спасателям. После этого телефон мужчины разрядился. Ему пришлось ждать помощи несколько часов, за это время успело похолодать до плюс четырех градусов. К счастью, пенсионера вовремя выели из леса и передали родственникам.

На данный момент с ним все хорошо, помощь медиков не понадобилась.

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