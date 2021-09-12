В Новой Ладоге из леса вывели потерявшуюся женщину

Пострадавшую уже передали родственникам.

В Ленинградской области сегодня, 12 сентября, в лесу потерялась женщина. Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Все случилось в городе Новая Ладога около садоводства «Восток». Там женщина пошла гулять в лесной массив и пропала. Об ее исчезновении заявили знакомые – на поиски отправился поисково-спасательный отряд. Спустя несколько часов пострадавшую вывели из леса и передали родственникам. С ней, кажется, все хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рыбака, потерявшегося у Вуоксы, вернули на большую землю. В тот же день в Ленобласти потерялась пожилая женщина – она искала грибы в лесу. Ей потребовалась помощь спасателей, чтобы вернуться домой.