Рыбака, потерявшегося у Вуоксы, вернули на большую землю

Мужчина отправился ловить рыбу и пропал.

В Приозерском районе в ночь на 12 сентября спасали рыбака. Об этом рассказали в региональной Аварийно-спасательной службе.

Известно, что мужчина отправился ловить рыбу на озере Вуокса. Тревогу забили ближе к субботнему вечеру – он слишком долго не выходил на связь. На поиски рыбака потратили несколько часов и к двум часам ночи его удалось найти. На данный момент с мужчиной все в порядке, его вернули на большую землю.

В тот же день в Ленобласти потерялась пожилая женщина – она искала грибы в лесу. Ей потребовалась помощь спасателей, чтобы вернуться домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти из леса на носилках вынесли пенсионерку.