Рыбака, потерявшегося у Вуоксы, вернули на большую землю

Рыбака, потерявшегося у Вуоксы, вернули на большую землю
Мужчину вернули на большую землю. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Мужчина отправился ловить рыбу и пропал.

В Приозерском районе в ночь на 12 сентября спасали рыбака. Об этом рассказали в региональной Аварийно-спасательной службе.

Известно, что мужчина отправился ловить рыбу на озере Вуокса. Тревогу забили ближе к субботнему вечеру – он слишком долго не выходил на связь. На поиски рыбака потратили несколько часов и к двум часам ночи его удалось найти. На данный момент с мужчиной все в порядке, его вернули на большую землю.

В тот же день в Ленобласти потерялась пожилая женщина – она искала грибы в лесу. Ей потребовалась помощь спасателей, чтобы вернуться домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти из леса на носилках вынесли пенсионерку.

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