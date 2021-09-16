В школах Петербурга отменили уроки в понедельник: их будут убирать после выборов

Речь идет далеко не про все учреждения.

В Санкт-Петербурге в некоторых школах в понедельник отменили занятия, так как учреждения нужно будет убрать после голосования. Об этом сегодня, 16 сентября, пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Так, повезло младшеклассникам 304-й «кадетской» школы. В администрации Центрального района уже подтвердили информацию, отметив, что решение принимал директор, учитывая мнение родителей.

Дело в том, что один из участков расположится в столовой учреждения, в понедельник утром там будут убираться. Это значит, что дети не смогут позавтракать, а этого допускать не хотят. То же само происходит в некоторых школах Фрунзенского района.

Напоминаем, что в Смольном уверяли, что выборы никак не повлияют на работу школ. При этом были отменены уроки в субботу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге включили отопление во многих детсадах и школах.