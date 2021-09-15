В Петербурге включили отопление во многих детсадах и школах

Начало отопительного сезона в соцучреждениях стартовало досрочно.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 сентября, досрочно включили отопление во многих детских садах, школах и прочих социальных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что отоплением обеспечены 96% и 98% медучреждений и детских садов города. Подключение началось в понедельник, 13 сентября. Напоминаем, что в Петербурге сентябрь выдался довольно холодным, поэтому горожане рассчитывают, что батареи станут горячее как можно скорее.

На данный момент тепло получили лишь 3% от общего количества жилых зданий. Придется немного потеплеть. Отметим, что в Ленобласти к мерзнущим гражданам тоже проявили сочувствие: уже сегодня, 14 сентября, в регионе официально объявлено начало отопительного сезона. В течение трех дней начнут периодически протапливать и соцучреждения, и жилые дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, когда включат отопление в Петербурге.