Когда включат отопление в Петербурге. Люди мерзнут и жмутся к обогревателям и кошкам

Отопление обязаны включить, когда не менее пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов Цельсия. Фото: unsplash

Отопление обязаны включить, когда не менее пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов Цельсия. Фото: unsplash

Кажется, в этом году Петербург остался без бабьего лета: уже с августа горожан преследовало похолодание, а в последние дни погода все больше на поздний октябрь: температура воздуха колеблется в районе +10 градусов. При этом отопления в домах все еще нет.

Есть надежда, что долго морозить жителей Северной столицы энергетики все-таки не станут. Например, ГУП «ТЭК СПб», хотя официально отопительный сезон еще не начался, уже предлагает управляющим компаниям подключить жилые дома к отоплению. Эта опция доступна, если у абонентов нет крупной задолженности.

Оказалось, что на сегодняшний день такой возможностью воспользовались уже 290 домов (3% от общего количества подконтрольных «ТЭК СПб» жилых зданий), 227 детских садов (35%), 157 медицинских учреждений (44%), 137 школ (27%) и 23 учебных заведения. Больше всего абонентов подключились к отоплению в Колпинском и Фрунзенском районах.

Пресс-секретарь предприятия Софья Андреева добавляет, что поскольку сейчас в городе действует режим периодического протапливания УК могут самостоятельно принимать решение о запуске в дом тепла.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» также активизировалась, но пока в организации начали включать отопление в социальных учреждениях: школах, детских садах и больницах.

Отметим, что в Ленобласти к мерзнущим гражданам тоже проявили сочувствие: уже сегодня, 14 сентября, в регионе официально объявлено начало отопительного сезона. В течение трех дней начнут периодически протапливать и соцучреждения, и жилые дома.

Все же окончательные сроки подачи отопления неизвестны ни в Петербурге, ни в Ленобласти. Впрочем, если погода останется прежней, тепло в батареях не заставит себя ждать.