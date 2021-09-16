Суд отказался назначать новую психиатрическую экспертизу историка Соколову

Олег Соколов на заседании по рассмотрению апелляции на приговор. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Олег Соколов на заседании по рассмотрению апелляции на приговор. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Мужчина осужден за убийство аспирантки и незаконное хранение оружия.

В Санкт-Петербурге историку Олегу Соколову отказали назначать новую психиатрическую экспертизу. Об этом 16 сентября пишет РЕН ТВ.

Санкт-Петербургский городской суд отказал назначать повторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, а также в допросе эксперта. Об экспертизе просил адвокат Соколова Александр Торгашев, который усомнился в ее качестве и компетентности специалистов.

Напоминаем, что Соколов совершил убийство в ноябре 2019 года. От его рук погибла молодая аспирантка Анастасия Ещенко, которая питала к преподавателю чувства. Мужчина не только убил, но также расчленил девушку, а затем пытался избавиться от ее останков, выбросив их в реку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что историка Соколова вызвали на допрос по иску адвоката Почуева к «Фонтанке».