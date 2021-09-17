Ученые: «Спутник V» оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма

Ученые: &#171;Спутник V&#187; оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Ученые из Аргентины пришли к выводу, что при вакцинации двумя компонентами вакцины от коронавируса «Спутник V» лучше вырабатываются антитела против дельта-штамма по сравнению с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm.

Ученые Института вирусологии факультета медицинских наук Национального университета Кордовы заявили, что обнаружили наиболее высокие титры нейтрализующих дельта-штамм антител у людей, привитых двумя компонентами прививки «Спутник V», которые болели ковидом до вакцинации, сообщает La Nacion.

На втором месте по числу титров оказались участники исследования, которые не болели коронавирусом, но привились «Спутником V».

Кроме того, ученые провели анализ образцов плазмы 309 человек, которые были привиты одной из трех вакцин — «Спутник V», AstraZeneca и Sinopharm. По их словам, всех образцах наблюдалось снижение нейтрализующей силы против дельта-штамма по сравнению с оригинальным вариантом вируса.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Спутник V» коронавирус ученые


 

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