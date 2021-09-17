В квартире на Грибоедова нашли труп женщины

В Адмиралтейском районе Петербурга обнаружен труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 сентября в полицию поступило сообщение, что в квартире 39 д. 109/8 по наб. канала Грибоедова лежит мертвое тело женщины 35 лет.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В однокомнатной квартире они обнаружили труп с гематомами лица и шеи.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

На месте были изъяты следы рук, след обуви, биоматериалы, дактокарта трупа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе обнаружили два гниющих трупа. Тела пролежали в квартире около недели. Страшную находку сделала сестра погибшей женщины.