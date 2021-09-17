Премия за привлекательность. Красивым людям больше платят?

Премия за привлекательность. Красивым людям больше платят?
Данные 3D-сканирования помогли ученым выявить связь формы тела и семейного дохода. Фото: journals.plos.org/

Преимущество красивых людей доказали Исследователи из Университета Айовы. В статье, опубликованной в журнале PLOS One, ученые рассказали о том, как физические параметры влияют на доходы.

В своей работе они использовали нейросети для сопоставления внешности людей с их материальным благополучием. Так, было обнаружено, что рост мужчины оказывает положительное влияние на его доходы.

«По нашим оценкам, увеличение роста на один сантиметр связано примерно с увеличением семейного дохода на 998 долларов в год для мужчины», — пишут авторы статьи.

То есть в среднем чем выше мужчина, тем на большую зарплату он может рассчитывать. При этом для женщины рост не является существенным фактором увеличения ее дохода. Здесь более актуальна иные параметры. Какие?

«Снижение ожирения на одну единицу связано примерно с увеличением годового дохода на 934 доллара для женщины», — говорится в исследовании.

Результаты показывают, что избыточная масса тела является единственной существенной женской особенностью, которая негативно влияет на доход.

«Премия за физическую привлекательность продолжает существовать, и взаимосвязь между формами тела и доходом неоднородна для разных полов», — подтверждают свои выводы авторы исследования.

Для получения таких выводов были изучены рост и телосложение 2383 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Рост для мужчин и вес для женщин определяют ценность индивида не только на рынке труда, но и в делах семейных, приходят к выводу ученые. «Дискриминация по признаку пола/внешности может иметь место как на рынке труда, так и на брачном рынке», — резюмируют они. И если последний регулировать почти невозможно, то трудовые отношения возможно корректировать, учитывая данные исследования, поясняется в статье.

С дискриминацией по внешности пытались бороться еще древнегреческие мыслители, всячески порицая ее в своих трудах. Однако явление дожило до 21 века, и получило название лукизм (Lookism, от look — «внешний вид; внешность») — обозначение положительных стереотипов, предрассудков, выбора поведения по отношению к физически привлекательным людям, а также к тем, чья внешность отвечает общественным нормам.

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