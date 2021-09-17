В Тунисе пояснили новости о массовом отравлении петербуржцев в отеле

В Тунисе пояснили новости о массовом отравлении петербуржцев в отеле
В Тунисе отравились петербуржцы. Фото: Baltphoto

В посольстве уверяют, что за медицинской помощью в связи с отравлением обращались единицы.

В российском посольстве прокомментировали новости о массовом отравлении петербуржцев в тунисском отеле. Об этом сегодня, 17 сентября, пишет «Фонтанка».

Известно, что на рвоту, диарею и прочие симптомы отравления жаловались постояльцы четырёхзвёздочного тунисского отеля One Resort El Mansour из Санкт-Петербурга. В посольстве отметили, что только единицы обращались за помощью к врачам. Сами же отдыхающие уверяют, что в частные клиники обратилось как минимум 40 человек.

«По нашей информации, имеются разовые случаи обращения за медицинской помощью. В настоящий момент ничего не представляет угрозы для здоровья наших граждан. Одновременно связались с туроператорами и представителями гостиницы, в том числе для установления причин произошедшего», — рассказали в посольстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый по делу об отравлении семьи арбузом.

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