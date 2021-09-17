Чечина не исключила, что ее могут убрать с поста главы горизбиркома Петербурга

Чечина не исключила, что ее могут убрать с поста главы горизбиркома Петербурга
Наталья Чечина допустила такой вариант развития событий. Фото: gov.spb.ru

О работе Чечиной будут судить по итогам выборов.

Председатель горизбиркома Санкт-Петербурга Наталья Чечина считает, что ее вполне могут отстранить от занимаемой должности, но это произойдет разве что после выборов.

Известно, что глава ЦИК Элла Памфилова и члены Центризбиркома не раз критиковали работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также ее руководство. Причинами претензий становились многочисленные жалобы.

Чечина отметила, что оценивать результаты ее работы в этом году можно будет только по итогам выборов, когда пройдут все отчеты.

«Действительно, у Центральной избирательной комиссии сегодня есть право отзывать членов городской избирательной комиссии любого субъекта. У нас таких два человека — это я, как председатель, и секретарь. Поэтому Центральная избирательная комиссия может оценить мою работу и принять любое решение»,

— подытожила Чечина.

Ранее в gazeta.spb.ru публиковалась памятника избирателя.

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