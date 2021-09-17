Клещи продолжают кусать петербуржцев: в больницу обратились 500 человек за неделю

Клещи продолжают кусать петербуржцев: в больницу обратились 500 человек за неделю
Клещи все еще представляют опасность для горожан. Фото: pixabay.com

Среди пострадавших есть дети – 56 человек.

В Санкт-Петербурге продолжают кусаться клещи. В период с 6 по 12 сентября 2021 года от них пострадали 507 человек, в том числе 56 детей. Об этом сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по городу.

Чаще всего клещи кусались в Курортном районе. Отмечается, что с начала сезона зарегистрировано 26 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

В управлении напоминают, что при обнаружении клеща нужно аккуратно его снять. Лучше всего обратиться за помощью к специалисту, а затем сдать кровопийцу в лабораторию.

Первую прививку от энцефалита стоит сделать в сентябре-октября, а вторую – в конце марта-начале апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю клещи покусали более 860 жителей Петербурга и Ленобласти.

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