С коронавирусом и пневмонией госпитализировали более 300 петербуржцев

С коронавирусом и пневмонией госпитализировали более 300 петербуржцев
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге лечь в больницу пришлось 333 горожанам. Госпитализированным диагностировали коронавирус и пневмонию.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с ростом ковид-пациентов в городских больницах опять начали разворачивать койки. За сутки в больницы легли 333 человека.

Согласно информации из справки о показателях эпидемической ситуации в Петербурге, на 16 сентября в городе развернуты 5 163 койки, 17 сентября это число возросло до 5 313. Всего на лечении в стационарах сейчас находятся 4110 человек.

Кроме того, 16 сентября был поставлен антирекорд с начала месяца — в госпитализации нужнались 349 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса за сутки стали 39 петербуржцев.

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