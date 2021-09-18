Политолог Солонников рассказал об итогах первого дня голосования в Петербурге

Политолог и член Общественной палаты Дмитрий Солонников подвел итоги первого дня голосования в Петербурге.

Он отметил, что первый день выдался интересным и напряженным для Центра общественного наблюдения, который находится в Ратуше.

Центр общественного наблюдения посетили член Центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова. Они положительно оценили работу Центра.

На горячую линию поступило сотни обращений от избирателей. По словам политолога, по районам города ездили мобильные бригады, которые также следили за ходом голосования.

«Технические нарушения есть, они фиксируются, но принципиальных, которые могли бы повлиять на исход выборов, нет», — отметил он.

В России 17 сентября начались выборы в Государственную думу. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.