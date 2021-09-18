Политолог Солонников рассказал об итогах первого дня голосования в Петербурге

Политолог Солонников рассказал об итогах первого дня голосования в Петербурге
Дмитрий Солонников. Фото: vk.com/mediacenter2021

Политолог и член Общественной палаты Дмитрий Солонников подвел итоги первого дня голосования в Петербурге.

Он отметил, что первый день выдался интересным и напряженным для Центра общественного наблюдения, который находится в Ратуше.

Центр общественного наблюдения посетили член Центральной избирательной комиссии РФ Николай Левичев и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова. Они положительно оценили работу Центра.

На горячую линию поступило сотни обращений от избирателей. По словам политолога, по районам города ездили мобильные бригады, которые также следили за ходом голосования.

«Технические нарушения есть, они фиксируются, но принципиальных, которые могли бы повлиять на исход выборов, нет», — отметил он.

В России 17 сентября начались выборы в Государственную думу. Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Петербурге также выберут депутатов Законодательного собрания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 17 по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов в Государственную думу и городское Законодательное собрание. Узнать, куда прикреплен избиратель, можно несколькими способами.

Инфографика Gazeta.SPb
Инфографика Gazeta.SPb
выборы Дмитрий Солонников политолог


 

Новости партнеров
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
В результате массовой драки на Лиговском госпитализировали мужчину
В результате массовой драки на Лиговском госпитализировали мужчину
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Политолог Солонников рассказал об итогах первого дня голосования в Петербурге
Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Пола Верховена ...
В Петербурге явка на выборах в первый день составила около 12%
В Петербурге зафиксирован 1791 новый случай коронавируса
В Петербурге загорелся ангар
В «Пулково» нашли корпус от гранаты
Тиньков урегулировал налоговые споры с Минюстом США
Начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа