Сотни невест с чемоданами заполонили центр Петербурга

Сотни невест с чемоданами заполонили центр Петербурга
Невесты устроили флешмоб. Фото: кадр видео

Сотни невест с чемоданами устроили флешмоб в Петербурге. Он начался одновременно у Медного всадника и Казанского собора, а потом перекинулся на остальные районы города. Невесты буквально заполонили Северную столицу и привлекли к себе и своему реквизиту повышенное внимание.

Главная роль во флешмобе была отведена чемоданам — без опознавательных знаков и логотипов, но с крупным QR кодом. Все желающие могли отсканировать код на чемодане и зарегистрироваться на новой соцплатформе ЯRUS.

Таким образом соцсеть приобрела более 10 тыс. новых подписчиков, так как каждая нефеста за два часа акции добавила себе в ЯRUS не менее ста друзей.

Отметим, стартап предлагает пользователям новостную ленту без рекламы, он обходится и без собственной рекламы.

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