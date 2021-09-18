Иномарка устроила массовое ДТП и собрала пробу на Наставников

Массовое ДТП на Наставников. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Массовое ДТП на Наставников. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красногвардейском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Машины столкнулись перед светофором.

Дорожный инцидент случился в субботу, 18 сентября, на проспекте Наставников. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что водитель черного «Рено» снес четыре автомобиля. По словам очевидцев, коло 18:10 иномарка на скорости не менее 80 км/ч двигалась по проспекту Наставников и, не успев вовремя затормозить, врезалась в рядом стоящие автомобили.

«Пострадавших в аварии нет – все живы», — написал автор записи.

На месте ДТП собралась крупная пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маршрутка въехала в трамвай в Приморском районе.