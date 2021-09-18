Маршрутка въехала в трамвай в Приморском районе

Утром 18 сентября в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и трамвая.

Дорожный инцидент случился на пересечении Яхтенной улицы и улицы Савушкина.

«ДТП маршрутки с трамваем на перекрёстке Савушкина и Яхтенной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Заусадебной улице в дорожно-транспортном происшествии «БМВ» откинуло к забору, а каршеринг остался стоять посередине дороги.