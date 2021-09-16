На Заусадебной в ДТП «БМВ» откинуло к забору, каршеринг встал посередине

На Заусадебной в ДТП &#171;БМВ&#187; откинуло к забору, каршеринг встал посередине
В Приморском районе произошло ДТП с участием каршеринга. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга в дорожно-транспортном происшествии вновь поучаствовал автомобиль каршеринга.

Об этом сообщается 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Дорожная авария произошла на Заусадебной улице. Участниками ДТП стали черный «БМВ» и каршеринговый «Ниссан».

У «БМВ» разбит «левый глаз», ее откинуло к барьерному ограждению. Возможно, именно забор и спас машину от падения в овраг.

«Ниссан» же остался стоять посередине дороги, у него разбит весь бамбер и часть капота. Авто ограничивает движение других транспортных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино в ДТП с маршруткой пострадал водитель легковушки. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

дтп заусадебная улица каршеринг новости СПб


 

Новости партнеров
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
Самые корыстные и жадные знаки зодиака: кто променяет вас на деньги
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Архитектор рассказал, почему обрушились «Башни-близнецы»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Заусадебной в ДТП «БМВ» откинуло к забору, каршеринг встал ...
Дело сироты, привязанного к стулу из-за нехватки медработников, теперь ...
В Ленобласти ожидают перестановку кадров
В Ботаническом саду СПбГУ появился «Японский сад»
На Испытателей автоледи сбила подростка: ребенок госпитализирован
Как осьминог: «Лада» залетела на разделительный поребрик на ...
Концерты Бузовой начали отменять из-за падения спроса
Россияне не стали отказываться от туров в Турцию из-за новых запретов по ...