На Заусадебной в ДТП «БМВ» откинуло к забору, каршеринг встал посередине

В Приморском районе Петербурга в дорожно-транспортном происшествии вновь поучаствовал автомобиль каршеринга.
Об этом сообщается 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Дорожная авария произошла на Заусадебной улице. Участниками ДТП стали черный «БМВ» и каршеринговый «Ниссан».
У «БМВ» разбит «левый глаз», ее откинуло к барьерному ограждению. Возможно, именно забор и спас машину от падения в овраг.
«Ниссан» же остался стоять посередине дороги, у него разбит весь бамбер и часть капота. Авто ограничивает движение других транспортных средств.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино в ДТП с маршруткой пострадал водитель легковушки. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.