В Колпино в ДТП с маршруткой пострадал водитель легковушки

Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

В Колпино сегодня, 15 сентября, произошла авария с участием маршрутки. В результате инцидента пострадал один мужчина, который сейчас находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Заводском проспекте. Там столкнулись «Форд» и маршрутка. Известно, что внутри маршрутки не было пассажиров, так как она как раз отъезжала от конечной остановки. После инцидента пострадал водитель легковушки, ему потребовалась госпитализаций. На данный момент он находится в состоянии средней тяжести. Водитель маршрутки остался цел.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

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