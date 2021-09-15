Водитель соцтакси стукнул пожилую петербурженку по голове и плюнул ей в лицо

Водитель соцтакси стукнул пожилую петербурженку по голове и плюнул ей в лицо
Водитель соцтакси вел себя крайне агрессивно. Фото: Pixabay

Мужчина вел себя агрессивно и до того, как применил физическое насилие, рассказывают очевидцы.

В Санкт-Петербурге водитель социального такси, кажется, повел себя крайне грубо со своей пожилой пассажиркой. Мало того, что он грубил и хамил, так он еще и применил физическое насилие. Шокирующей информацией делится Telegram-канал «Мегаполис» сегодня, 15 сентября.

Инцидент произошел недалеко от поликлиники №38 на Кавалергардской. По предварительным данным, водитель с самого начала вел себя агрессивно. Он подгонял пожилую женщину, когда она шла к его машине, а затем начал материться. Когда пенсионерка захотела покинуть салон, он стукнул ее по голове и плюнул в лицо.

Очевидица рассказывает, что после этого женщину госпитализировали. К слову, свидетельнице тоже досталось: водитель царапался и травмировал ее плечо. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте.

новости СПб пенсионерка соцтакси


 

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