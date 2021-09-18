Правительство одобрило единовременную выплату медикам красных зон

Правительство России одобрило законопроект, предполагающий страховую выплату врачам, работающим с ковид-пациентами.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания Правительства РФ. Выплаты смогут получить врачи, средний и младший медперсонал, а также водители машин скорой помощи сообщили в пресс-службе кабмина.

Напомним, за последние сутки количество случаев инфицирования в России достигло 20 329 человек. От COVID-19 скончались 799 человек, а выздоровели — 16 247.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мутировавший коронавирус способен лучше перемещаться воздушно-капельным путем. Проводившие исследование ученые напомнили, что люди должны не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты.