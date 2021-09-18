Правительство одобрило единовременную выплату медикам красных зон

Правительство одобрило единовременную выплату медикам красных зон
Выплату получат врачи, работающие с больными COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению

Правительство России одобрило законопроект, предполагающий страховую выплату врачам, работающим с ковид-пациентами.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания Правительства РФ. Выплаты смогут получить врачи, средний и младший медперсонал, а также водители машин скорой помощи сообщили в пресс-службе кабмина.

Напомним, за последние сутки количество случаев инфицирования в России достигло 20 329 человек. От COVID-19 скончались 799 человек, а выздоровели — 16 247.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мутировавший коронавирус способен лучше перемещаться воздушно-капельным путем. Проводившие исследование ученые напомнили, что люди должны не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты.

выплаты коронавирусная пандемия Россия


 

Новости партнеров
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
На Краснопутиловской улице Петербурга четыре автомобиля встали друг за дружкой в ДТП
На Краснопутиловской улице Петербурга четыре автомобиля встали друг за дружкой в ДТП
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Правительство одобрило единовременную выплату медикам красных зон
Путин пробудет на самоизоляции несколько дней
Разведенную Ксению Бородину заметили с новым возлюбленным
Спасатели помогли двум заблудившимся женщинам выбраться из леса в Ленобласти
В России возросло число суточных заболеваний коронавирусом
Запутавшегося в проводах лося спасли у деревни в Ленобласти
Подмосковье вошло в тройку лидеров по темпам вакцинации от COVID
В ночь на воскресенье в Петербурге похолодает до нуля