Спад заболеваемости COVID-19 в России спрогнозировали в следующем году

Спад заболеваемости COVID-19 в России спрогнозировали в следующем году
В январе еще возможны активные госпитализации, а к концу января спад должен быть в любом случае. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Спад заболеваемости ковида в России намечается в январе следующего года. Об этом заявил гендиректор научного центра ДНКОМ Андрей Исаев.

Так, он отметил, что нельзя предсказать начало волны, но можно предсказать, когда она закончится. Обычно такие заболевания идут волнами. По ковиду волна длится в среднем 4-6 недель. Об этом сообщает ТАСС.

Если она начнется в конце октября — ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов можно будет увидеть спад, обращает внимание Исаев. В январе еще возможны активные госпитализации, а к концу января спад должен быть в любом случае.

Сейчас по России третья волна переходит в четвертую, отмечает специалист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России одобрило законопроект, предполагающий страховую выплату врачам, работающим с ковид-пациентами.

2022 год коронавирус мнение эксперта Россия четвертая волна


 

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