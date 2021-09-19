Малышева назвала обхват талии показателем продолжительности жизни мужчины

Врач и телеведущая Елена Малышева сослалась на исследование шведских ученых, которые оценивали уровень тестостерона в зависимости от веса пациента. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Врач и телеведущая Елена Малышева сослалась на исследование шведских ученых, которые оценивали уровень тестостерона в зависимости от веса пациента. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, как можно предположить продолжительность жизни мужчины.

Она отметила, что вес и размер талии — лучший способ узнать, сколько будет жить мужчина. Если талия в обхвате около метра — это повод задуматься о своем здоровье. Об этом сообщает «Пятый канал».

Малышева сослалась на исследование шведских ученых, которые оценивали уровень тестостерона в зависимости от веса пациента. Чем больше вес, тем меньше тестостерона, а значит выше шанс умереть даже не в преклонном возрасте, а раньше.

Так, тестостерон напрямую связан со здоровьем и продолжительностью жизни мужчины. Если обхват талии до 94 сантиметров, значит, здоровье мужчины хорошее, тестостерон в порядке, отмечает Малышева. Если талия от 94 до 102 сантиметров — это примерно 50% снижение тестостерона, а при талии больше 102 сантиметров уровень тестостерона снижен на 80-90%.

Малышева посоветовала следить за весом и уровнем тестостерона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые университета Суррея в Британии разработали новый простой способ снижения веса — «Метод 90 минут».