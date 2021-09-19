В Британии разработали метод снижения веса «90 минут»

Ученые университета Суррея в Британии разработали новый простой способ снижения веса — «Метод 90 минут».

Тем кто решил похудеть советовали завтракать на полтора часа позже обычного, а ужинать на полтора часа раньше. Это не сложно, но эффективно, отмечают исследователи. Об этом сообщает Metro.

Действенность метода доказали с помощью эксперимента. Британцев попросили есть в определенное время на протяжении 2,5 месяцев. А затем их разделили на две группы. Одна из них перешла на «Метод 90», а вторая продолжила придерживаться прежнего графика.

Те кто изменил время приема пищи начали худеть. Ученые обращают внимание, этот метод помогает понизить аппетит и уменьшить число перекусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог Андрей Невский развеял популярный миф о том, что тем, кто стремится похудеть, нельзя есть после 18.00.