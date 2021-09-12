Диетолог опроверг известный миф о похудении

Диетолог Андрей Невский развеял популярный миф о том, что тем, кто стремится похудеть, нельзя есть после 18.00.

По его словам, спланировать ужин можно заранее, подсчитав калории до приема пищи, а не после.

При этом последний прием пищи в течение дня должен состоять из белков и углеводов с небольшим количеством жиров, сообщает «Главред». Это помогает улучшить процесс жиросжигания.

Он также отметил, что хорошо подходит овощной салат, так как в нем много клетчатки и витаминов. По словам специалиста, как основное блюдо подходит рыба, мясо птицы или морепродукты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению исследователей, та пища, в составе которой находится большое количество жиров, вполне себе может нарушить биологические часы и вызвать переедание и ожирение. По мнению авторов данного эксперимента, последние 50 лет людей с ожирением стало в три раза больше.