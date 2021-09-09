Европейские ученые: высокожирная диета грозит тяжелыми заболеваниями

Европейские ученые: высокожирная диета грозит тяжелыми заболеваниями
Жирная еда может плохо сказаться на организме. Фото: pixabay

Исследователи из Европы считают, что высокожирная диета грозит тяжелыми болезнями, потому как нарушает биологические часы организма.

По мнению исследователей, та пища, в составе которой находится большое количество жиров, вполне себе может нарушить биологические часы и вызвать переедание и ожирение.

По мнению авторов данного эксперимента, последние 50 лет людей с ожирением стало в три раза больше.

Самое страшное, что может случиться с человеком, у которого ожирение — это диабет, сердечные болезни и онкология.

Опыты делали на крысах. Согласно эксперименту, грызуны, которые употребляли еду с высоким содержанием жиров, показали изменения в суточных нейронных ритмах дорсального ядра блуждающего нерва, а также в реакциях нейронов на гормоны голода. Только потом животные начали набирать вес.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала допустимую норму сладкого в день.

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