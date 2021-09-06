Диетолог назвала допустимую норму сладкого в день

Российский диетолог Татьяна Бочарова рассказала о допустимой норме сахара.

Так, безопасная для организма человека норма составляет 25-50 граммов. Бочарова отметила, что эта цифра включает в себя не только сахар, но и сладкое, а также еду с содержанием сахаром: соусы, кетчупы, готовые завтраки и другое. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт напомнила, что 25 граммов — это около пяти-шести ложек сахара. Она отметила, что когда съедается больше сладкого, то количество полученных калорий не должно быть больше 10% от общей калорийности дневного рациона, а то возникает риск ожирения и диабета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Российское правительство включило сахар в перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций. Госинтервенции будут использоваться для поддержки сельхозпроизводителей и регулирования цен на рынке.