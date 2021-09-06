Диетолог назвала допустимую норму сладкого в день

Диетолог назвала допустимую норму сладкого в день
Эксперт напомнила, что 25 граммов — это около пяти-шести ложек сахара. Фото: Pixabay

Российский диетолог Татьяна Бочарова рассказала о допустимой норме сахара.

Так, безопасная для организма человека норма составляет 25-50 граммов. Бочарова отметила, что эта цифра включает в себя не только сахар, но и сладкое, а также еду с содержанием сахаром: соусы, кетчупы, готовые завтраки и другое. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт напомнила, что 25 граммов — это около пяти-шести ложек сахара. Она отметила, что когда съедается больше сладкого, то количество полученных калорий не должно быть больше 10% от общей калорийности дневного рациона, а то возникает риск ожирения и диабета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Российское правительство включило сахар в перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций. Госинтервенции будут использоваться для поддержки сельхозпроизводителей и регулирования цен на рынке.

диабер лишний вес мнение эксперта норма сахар


 

Новости партнеров
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неделя начнется с +16°: в Петербурге потеплеет
Мужчина поджог дверь администрации Московского района
Илон Маск провёл экскурсию по SpaceX внуку и правнуку Королёва
Диетолог назвала допустимую норму сладкого в день
Китайцы удивились русскому блюду, которое едят сырым
Диетолог Золотарев рассказал о роли витаминов после COVID-19
Профессор: не стоит думать о своем ребенке как особенно одаренном
В Индии подросток скончался от вируса Нипах