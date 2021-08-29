Правительство РФ внесло сахар в перечень продукции для госинтервенций

Правительство РФ внесло сахар в перечень продукции для госинтервенций
По решению правительства, «сахарный» фонд начнет формироваться в следующем году. Фото: Pixabay

Российское правительство включило сахар в перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций.

Об этом сообщается на сайте кабмина РФ. Госинтервенции будут использоваться для поддержки сельхозпроизводителей и регулирования цен на рынке. Продукция будет закупаться в интервенционный фонд в период низких цен и продавать, если цены значительно вырастут. Таким образом власти рассчитывают стабилизировать ситуацию ны рынке.

По решению правительства, «сахарный» фонд начнет формироваться в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госдолг РФ увеличился за полгода и превысил 20 трлн рублей. Внутренний долг государства стал больше на 1,2 трлн рублей. Таким образом сейчас он составляет 16,1 трлн рублей. Внешний – на 1,6 млрд долларов, его общее количество составило 58,5 млрд долларов.

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