Разводку моста через Свирь перенесли на 20 сентября

В понедельник, 20 сентября, на федеральной трассе «Кола» перекроют движение транспорта, пока будут разводить мост через реку Свирь.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильная дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

«В связи с задержкой яхты, ранее запланированная на 19 сентября разводка моста через реку Свирь перенесена на 20 сентября в период с 11:10 до 13:10», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице, на одном из участков КАДа вскоре начнутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы, которые ограничат проезд транспорта.