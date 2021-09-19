На Шафировском горят четыре гаража: есть угроза распространения огня

В Красногвардейском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — горит здание автосервиса. С огнем пытаются справится 27 МЧСников.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 19 сентября пожарные машины отправились на Шафировский проспект, к дому №10 корпуса 4.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 13:30 .

Пожар произошел в двухэтажном здании автомобильного сервиса, размер которого 20х40 метров. В огне горят четыре бокса по всей площади.

Возгорание спасатели еще не сумели локализовать. В 13:54 был подан дополнительный № 1-Бис.

Информации о пострадавших нет.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Индустриальном проспекте загорелись шпалы. С огнем боролись десять пожарных.