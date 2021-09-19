Пандемия не щадит: петербургские рестораны могут остаться без тунца

Пандемия не щадит: петербургские рестораны могут остаться без тунца
Рестораторы Петербурга ждут дефицита тунца. Фото: pixabay.com

Пандемия новой коронавирусной инфекции, кажется, никогда «не отстанет» от ресторанного бизнеса Петербурга.

Заведения Северной столицы все также чувствуют давление со стороны пандемии. Из общепита могут исчезнуть блюда с тунцом. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Рестораторы говорят о том, что улов данной рыбы довольно мал. Логично, что в связи с этим стоимость тунца стала значительно выше.

Теперь же поставка рыбы в рестораны города на Неве может уменьшиться или доходить с перебоями. В Федеральной таможенной службе сообщили, что с января по июль объем импорта тунца снизился на 27%, до 5,6 тысяч тонн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пекарня «Цех 85» встанет на колеса. Сеть решила опробовать формат фудтраков.

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