Пандемия не щадит: петербургские рестораны могут остаться без тунца

Пандемия новой коронавирусной инфекции, кажется, никогда «не отстанет» от ресторанного бизнеса Петербурга.

Заведения Северной столицы все также чувствуют давление со стороны пандемии. Из общепита могут исчезнуть блюда с тунцом. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Рестораторы говорят о том, что улов данной рыбы довольно мал. Логично, что в связи с этим стоимость тунца стала значительно выше.

Теперь же поставка рыбы в рестораны города на Неве может уменьшиться или доходить с перебоями. В Федеральной таможенной службе сообщили, что с января по июль объем импорта тунца снизился на 27%, до 5,6 тысяч тонн.

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