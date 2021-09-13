«Цех 85» встанет на колеса

Сеть «Цех 85» решила опробовать формат фудтраков. Первый ресторан на колесах, в котором продается выпечка и горячие напитки, установили рядом с торговым центром «Пик» на улице Ефимова. В «Цехе 85» отметили, что это для них эксперимент. Однако комментировать новинку журналистам они пока не готовы.
Крупные кафе и рестораны заинтересовались сегментом фудтраков, который выиграл от ограничений работы заведений общепита на территории торговых центров. Вслед за «Теремком» тестировать этот формат принялась сеть «Цех 85», принадлежащая Антону Петрову. Рынок «дорожной» торговли пока не отличается высокой конкурентностью. Об этом сообщается на сайте заведения.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице откроется новый формат торговых точек сети блинных “Теремок”. Организация хочет попробовать продавать блинчики с помощью фудтраков. Так в планах установить 10 машин по городу.