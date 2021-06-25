Блинная сеть “Теремок” впервые откроет фудтрак в Петербурге

В Северной столице откроется новый формат торговых точек сети блинных “Теремок”.

Об этом сообщает «Фонтанка». Организация хочет попробовать продавать блинчики с помощью фудтраков. Так в планах установить 10 машин по городу.

Первый фудтрак “Теремка” появится около ТРК «Питерленд» уже в следующем месяце. Цена одного фудтрака равна 1,5 миллиона рублей. Причем это стоимость без оборудования.

Для компании это новый формат. Они хотят протестировать фудтрак и понять, какие особенности, чтобы уже с опытом заполонить машинами весь город.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазинах Петербурга обнаружили сфальсифицированное сливочное масло. «Общественный контроль» проверил торговые сети Северной столицы и обнаружил, что в них торгуют не настоящим сливочным маслом. Так восемь из десяти образцов не соответствовали ГОСТ.