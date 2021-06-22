В магазинах Петербурга обнаружили сфальсифицированное сливочное масло

Лучшей торговой сетью с более качественными маслами названа «Лента». Фото: pixabay.com

Лучшей торговой сетью с более качественными маслами названа «Лента». Фото: pixabay.com

«Общественный контроль» проверил торговые сети Северной столицы и обнаружил, что в них торгуют не настоящим сливочным маслом.

Об этом сообщает пресс-служба объединения. Так восемь из десяти образцов не соответствовали ГОСТ, подразумевающие норму массовой доли влаги и количества микроорганизмов.

Самым опасным маслом назвали «Славянское», «МAITO JOKI» и «Вологодские традиции», которые производит Курский молочный завод. Нарушения выявили в продукции ООО «АМК» — в масле этой организации обнаружили растительные жиры.

В итоге, к подозрительным относятся масла с надписями «традиционное» или же «крестьянское», считают активисты «Общественного контроля»

Лучшей торговой сетью с более качественными маслами названа «Лента».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский комбинат производил творог из просроченного творога, за что получил 100 тысяч рублей штрафа.