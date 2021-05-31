Петербургский комбинат производил творог из просроченного творога, за что получил 100 тысяч рублей штрафа

Россельхознадзор выявил в Петербурге комбинат, выпускающий просроченный творог с нарушением ГОСТа.

Речь идет о комбинате «Тярлевский», который находится в поселке Тярлево под Петербургом. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Комбинат оформил ветеринарные сопроводительные документы на 936 кг молочной продукции, сырье для изготовления которой имело истекший срок годности.

Кроме того, комбинат выпускал творог «Баба Валя», используя для его производства творог. Хотя, согласно требования ГОСТа, он не может быть применен в качестве сырья. Творог могут изготавливать из молока, сливок или пахты. Однако эта продукция не поступала на предприятие.

То есть фактически комбинат осуществлял перефасовку творога в другую тару. Далее товар через посредников направляли в детские сады Красносельского, Кировского и Фрунзенского районов.

Ведомство направило материалы дела в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Суд признал комбинат виновным и присудил штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил 20 тонн мате в Большом порту Петербурга.