Врач рассказал об опасности кофе по утрам

Сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании рассказал об опасности кофе по утрам.

Врач заявил в TikTok, что нельзя пить этот напиток натощак сразу после пробуждения. По его словам, утром человеку помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин нарушает естественные процессы организма, сообщает The Sun.

Эксперт отметил, что лучше подождать пару часов после пробуждения перед тем, как выпить чашку кофе.

«В таком случае кофеин сработает гораздо эффективнее», — пояснил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог Ирина Лизун назвала лучшее время суток для чашечки кофе. Она уверена, что этот напиток лучше пить утром во время или после еды. Не следует заменять полноценный прием пищи кофе, так как он стимулирует выработку соляной кислоты и может быть вредным для желудка.