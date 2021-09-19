Диетолог назвала лучшее время для употребления кофе

Диетолог Ирина Лизун назвала лучшее время суток для чашечки кофе. Она уверена, что этот напиток лучше пить утром во время или после еды.

Не следует заменять полноценный прием пищи кофе, так как он стимулирует выработку соляной кислоты и может быть вредным для желудка, отмечает врач. В первую очередь, это касается людей с проблемами ЖКТ и гастритом, это может вызывать дискомфорт, боль, и изжогу. Об этом сообщает Sputnik.

Также кофе не имеет необходимых для организма человека питательных веществ. Это не мешает ему быть хорошим перекусом. Врач порекомендовала не употреблять кофе по вечерам людям, имеющим проблемы со сном. Лучше его не пить позже, чем за три-четыре часа до сна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант угрожал ножом в «Пятерочке» и украл «Нутеллу», кофе и авокадо.