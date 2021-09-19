В Киришах нашлась молодая мать, весящая 29 кг

Девушка пошла в гости и не вернулась в обещанное время.

В Ленинградской области нашлась 21-летняя молодая мать, которая весит 29 килограммов. Об этом пишет 47news, ссылаясь на правоохранительные органы.

Известно, что девушка ушла из дома 17 сентября вечером и обещала вернуться ночью. В квартире ее ждал маленький ребенок. Спустя несколько часов молодая мать написала сообщение своему возлюбленному, что ей плохо и попросила забрать ее.

По указанному адресу девушки не оказалось. На данный момент она нашлась – непонятно, каково ее самочувствие и где она была.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кемеровской области пропала школьница: ее нашли в болоте. Обнаружить девочку удалось совместной группе сотрудников органов внутренних дел и волонтеров.