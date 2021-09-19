Петербуржцам предложили отстоять в очереди за новым iPhone за 20 тыс. рублей

Петербуржцам предложили отстоять в очереди за новым iPhone за 20 тыс. рублей
В новом Айфон иначе расположены камеры. Фото: скриншот Apple

Цены на различных сайтах варьируются от 10 до 65 тысяч рублей.

В Интернете начали появляться объявления, в которых петербуржцам предлагают подработать. За то, чтобы человек постоял в очереди и приобрел смартфон iPhone 13, готовы платить круглую сумму: от 10 до 65 тысяч рублей.

Согласно объявлениям, опубликованных на различных площадках, платить за стояние в очереди готовы довольно щедро. При этом заработок нельзя назвать простым: так, исполнитель должен будет стоять на улице сутки. Известно, что чем дороже желаемый смартфон, тем дороже оплачиваются услуги исполнителя.

Напоминаем, что старт продаж нового iPhone запланирован на 24 сентября. До этого мы рассказывали, чем хорош смартфон и за что его ругают. Так, эксперты отмечают, что компания всего лишь улучшила некоторые характеристики, при этом ничем не удивив пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, чем порадовали и огорчили долгожданные гаджеты.

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