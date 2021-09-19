В Петербурге члены избирательной комиссии №803 устроили погром на участке

В Петербурге члены избирательной комиссии №803 устроили погром на участке
Выборы в Санкт-Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Кажется, итоги голосования на участке могут признать недействительными.

Члены избирательной комиссии устроили погром на участке №803, который расположен на бульваре Новаторов. Об этом 19 сентября пишет «Петербургский дневник».

Инцидент произошел сразу после официального окончания голосования. По предварительным данным, член избирательной комиссии Георгий Хорошев открыл сейф и начал рвать все сейф-пакеты. Его поддержал председатель Михаил Федоров, который сломал ящик для голосования и вытряхнул из него все бюллетени. После этого мужчины разбросали бюллетени по участку.

Им пытался помешать полицейский, но у него ничего не вышло – его оттолкнули. По предварительным данным, погром был устроен для того, чтобы итоги голосования на участке признали недействительными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что партия «Новые люди» готова обжаловать итоги выборов в 17 округе Петербурга.

выборы избирательный участок новости СПб


 

Новости партнеров
Ливни в Санкт-Петербурге сменит резкое похолодание
Ливни в Санкт-Петербурге сменит резкое похолодание
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
В Петербурге запустили протапливание, но горожане в квартирах все еще мерзнут
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге члены избирательной комиссии №803 устроили погром на участке
На Малой Бухарестской огонь мешал выйти жильцам из квартиры
Беглов рассказал, как будут развивать транспортные проекты Петербурга
На склоне Эльбруса нашелся американец: его спустили вниз
Партия «Новые люди» готова обжаловать итоги выборов в 17 округе Петербурга
На Русановской в дворовом прудике погибли рыбки: их могли отравить
Уехать работать в Финляндию станет проще благодаря новой визе
Песков и Венедиктов выиграли деньги, проголосовав удаленно