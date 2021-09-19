Партия «Новые люди» готова обжаловать итоги выборов в 17 округе Петербурга

Представители партии «Новые люди» зафиксировали многочисленные нарушения в 17 избирательном округе, расположенном в Кировском районе Петербурга. От этой территории в Законодательное собрание избирается юрист Ольга Герасина. Ее главный соперник — единоросс Денис Четырбок.

По словам зампредседателя партии Александра Даванкова, количество нарушений, зафиксированных в данном округе, превышают здравый смысл. Политик не исключил возможность обжалования результатов.

Кировский район традиционно попадает в негативную статистику по количеству нарушений. Эти выборы не стали исключением. Именно в 17 округе развернулась жесткая и далеко не спортивная борьба за депутатские мандаты. Как отметила Ольга Герасина, комиссии подверглись давлению, а ее соперник не стеснялся использовать служебное положение. В течение трех дней на участках были зафиксированы многочисленные нарушения.

Так, председатели УИКов под разными предлогами пытались запретить фотосъемку наблюдателям. Зафиксированы попытки недопуска на участки членов УИК с правом решающего голоса, предприняты попытки удаления с мест для голосования представителей оппозиционных партий. И это лишь малая часть того, что удалось обнаружить.

«В 17 одномандатном округе мы столкнулись с серьезным давлением, с использованием должностного и служебного положения претендентов. Мы в течении трех дней ездили по всем участкам округа и фиксировали нарушения, которые не оставим их без внимания. Пока еще не совсем понятно как посчитают голоса, но тревожные звоночки уже доносятся. Я надеюсь, что мы справедливость восстановим», — говорит Ольга Герасина.

Напомним, что именно от 17 округа в 2016 году в городской парламент Петербурга избрался Денис Четырбок, и тоже со скандалом. На муниципальных выборах 2019 года местные МО упоминались в СМИ исключительно в связи с проблемами оппозиционных кандидатов. Там пропадали комиссии, терялись документы, а оппозиционеры массового получали отказы в регистрации. В этот раз скандалы на округе тоже начались задолго до начала голосования. Представители «Единой России» пытались снять представителя «Новых людей» Ольгу Герасину с выборов под разными предлогами, но потерпели фиаско.