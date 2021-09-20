Страховщики оценили риск пешеходов от электросамокатов

Почти 70% травм, за компенсацией по которым жители России обратились в компанию, они приобрели сами. Фото: Pixabay

Почти 70% травм, за компенсацией по которым жители России обратились в компанию, они приобрели сами. Фото: Pixabay

Страховщики выяснили, что при ДТП с электросамокатами пешеходы и автомобилисты получают травмы только в шести процентах случаев. В большинстве же случаев (90%) в ДТП пострадавшими становятся сами водители самокатов.

Специалисты «Альфастрахование» оценили обращения, поступившие в летом этого года. Исследовав случившиеся аварии, они отметили, что риск пешеходов от электросамокаов преувеличен. Об этом сообщает РБК.

Почти 70% травм, за компенсацией по которым жители России обратились в компанию, они приобрели сами. Еще 24% клиентов вообще не получили травм, а уронили при падении с самоката телефон или ноутбук.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметили мужчину на электросамокате с малолетним ребенком на оживленной проезжей части. Видео опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».