Страховщики оценили риск пешеходов от электросамокатов

Страховщики оценили риск пешеходов от электросамокатов
Почти 70% травм, за компенсацией по которым жители России обратились в компанию, они приобрели сами. Фото: Pixabay

Страховщики выяснили, что при ДТП с электросамокатами пешеходы и автомобилисты получают травмы только в шести процентах случаев. В большинстве же случаев (90%) в ДТП пострадавшими становятся сами водители самокатов.

Специалисты «Альфастрахование» оценили обращения, поступившие в летом этого года. Исследовав случившиеся аварии, они отметили, что риск пешеходов от электросамокаов преувеличен. Об этом сообщает РБК.

Почти 70% травм, за компенсацией по которым жители России обратились в компанию, они приобрели сами. Еще 24% клиентов вообще не получили травм, а уронили при падении с самоката телефон или ноутбук.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметили мужчину на электросамокате с малолетним ребенком на оживленной проезжей части. Видео опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

безопасность дтп исследование самокаты страхование


 

Новости партнеров
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Страховщики оценили риск пешеходов от электросамокатов
Минприроды утвердило перечень самых загрязняющих предприятий России
Дистанционное измерение артериального давления внедрят по всей России
Юрист Данилов: банк может забрать ипотечную квартиру при нарушении запрета ...
На российские курорты придет похолодание
Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете
Кардиолог назвал самых уязвимых для сердечно-сосудистых заболеваний людей
Доктор Мясников перечислил вызывающие тяжелые болезни лекарства