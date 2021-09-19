Петербуржец ехал на самокате с малолетним ребенком на проезжей части

Мужчина ехал с ребенком на самокате. Фото: vk.com/spb_today

Мужчина ехал с ребенком на самокате. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге заметили мужчину на электросамокате с малолетним ребенком на оживленной проезжей части.

Видео опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Не ДТП или ЧП, но ехать по проезжей части на электросамокате с ребёнком, мне кажется, небезопасно», — пишет автор поста.

Пользователи Сети раскритиковали поведение петербуржца, отметив, что так ездить с ребенком небезопасно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга прохожих возмутил безответственный молодой мужчина, который ехал по дороге на гироскутере и толкал перед собой детскую коляску.